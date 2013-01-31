Українці заборгували за компослуги майже 13 млрд грн

Жителі України в січні-грудні 2012 року сплатили за житлово-комунальні послуги 37 млрд грн, що становить 96,6% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався у Вінницькій, Закарпатській, Житомирській областях та в Києві (101-98,7%), найнижчий - у Київській, Тернопільській, Чернівецькій і Луганській областях (92,9-94, 7% відповідно).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в грудні ц.р. збільшилися на 11,7% у порівнянні з груднем 2011 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год.) становили 539 грн.

У Держстат зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у грудні 2012 року збільшилася на 8,5% порівняно з листопадом 2012 року і наприкінці грудня п.р. становила 12 млрд 680,4 млн грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 4 місяці. Збільшення заборгованості відбулося у всіх регіонах України.

Зокрема в грудні заборгованість за три і більше місяців мали: за централізоване опалення та гаряче водопостачання - 28,5% власників особових рахунків, за вивезення побутових відходів - 19%, за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій - 21,1%, за централізоване водопостачання та водовідведення - 18,3%, за газопостачання - 17,4%.

У січні-грудні п.р. населення сплатило за електроенергію 10 млрд 279,2 млн грн, що становить 142,1% від нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень оплати за електропостачання, з урахуванням погашення боргів за попередні періоди, спостерігався в Севастополі, Херсонській, Одеській та Закарпатській областях (216,4-204,8%), найнижчий - у Чернігівській, Сумській та Житомирській областях (80 ,1-95, 3%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на кінець грудня 2012 року становитиме 3 млрд 003 млн грн.

У січні-грудні 2012 р. населення України уклало 69,1 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 197,3 млн грн, а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів, становила 164,1 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, жителі України в 2011 році сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 35,8 млрд грн, що становить 97,8% від нарахованих за цей період сум.