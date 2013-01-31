Податок на нерухомість поширюється на забудовників житла, роз'яснює Міндоходів

Згідно з чинним законодавством, забудовники житла, в чиїй власності воно перебуває повністю або частково, є платниками податку на нерухомість до моменту повного переходу прав власності на цю нерухомість іншому власникові.

Відповідне роз'яснення надало Міністерство доходів і зборів України на прохання УНІАН.

«Базою оподаткування є житлова площа об'єктів житлової нерухомості. Якщо нерухомість є власністю юридичних осіб, вони самі розраховують базу оподаткування, виходячи з житлової площі об'єкта оподаткування на основі документів, які підтверджують право власності на такий об'єкт. І тому юридична особа – забудовник, яка є на початок податкового періоду власником збудованих ним житлових об'єктів, є платником податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», – сказано в роз'ясненні міністерства.

У ньому ж сказано, що в разі зміни власника податок на нерухомість нараховується з 1 січня звітного року до початку місяця, в якому відбулася зміна власника.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року набула чинності норма Податкового кодексу про оподаткування житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних і юридичних осіб, зокрема нерезидентів. Оподатковуються будинки, прибудови до них, житлові будинки садибного типу, квартири і котеджі, а також кімнати в багатосімейних квартирах.

Водночас 31 січня – останній день подання податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2013 році для юридичних осіб. Платники податків – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і подають декларації за місцерозташуванням об'єкта оподаткування. При цьому в декларації річна сума податку розбивається на квартали рівними частинами.