Києву повернули земельну ділянку біля Жовтневого палацу

Київський апеляційний господарський суд повернув киянам ділянку площею 1,226 га на вулиці Інститутській, 3.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зазначивши, що це вже 17 судове рішення на користь громади в низці судових тяжб за землю поруч із Жовтневим палацом.

Суди тягнуться вже понад два роки, додали в КМДА.

«Стосовно ділянок на Інститутській можу сказати, що ми вийшли на фінішну пряму. Рішення апеляційної інстанції вже може бути підставою для того, аби внести місто до реєстру, як власника цієї ділянки», – пояснив заступник голови КМДА - керівник апарату Олександр Пузанов.

За його підрахунками, для повернення земель на Інститутській знадобилося скасування у судах 7 рішень Київради, 4 договорів оренди, 3 договорів купівлі-продажу та 3 державних актів на землю. Незаконний набувач землі – товариство з обмеженою відповідальністю – намагався якнайбільше «заплутати сліди», аби ускладнити повернення ділянок законному власнику – громаді, зазначив О.Пузанов.

Він нагадав, що впродовж 2007-2009 років це товариство отримало на Інститутській п’ять ділянок загальною площею 2,573 га. Воно обіцяло звести там приміщення для Музею історії Києва, але нічого не побудувало. На пагорбі біля Жовтневого палацу досі можна побачити зелений будівельний паркан, який відгороджує паркувальний майданчик.

О.Пузанов вважає це прикладом безвідповідальної приватизації.

«Земля, приміщення та інші активи повинні або залишатися у комунальній власності та ефективно використовуватися, або продаватися за конкурентними процедурами, на відкритих конкурсах і аукціонах», – наголосив він, додавши, що особливо це стосується землі.

«Рішення про її продаж та цільове призначення мають ухвалюватися, враховуючи містобудівні вимоги Генерального плану (після його ухвалення) та Стратегії розвитку Києва до 2025 року», – зазначив О.Пузанов.