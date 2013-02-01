Вартість "первинки" Києва в січні стабілізувалася на рівні 13,5 тис. грн/кв м

Середня вартість житла на первинному ринку Києва в січні 2013 року знизилася на 0,1% порівняно з груднем 2012 року - до 13 тис. 469 грн/кв м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними порталу, за рік (із січня 2012 р.) ціни на квартири в новобудовах Києва збільшилися на 2,23%.

Аналітики порталу зазначили, що в січні житло економ-класу зросло в ціні на 0,5% - до 9 962 грн/кв м, бізнес-класу – на 0,9%, до 15 414 грн/кв м, преміум-класу – на 1,96%, до 21 460 грн/кв м.

«Зниження середніх цін на житло в столиці при зростанні показників у всіх сегментах пояснюється зміною структури виставлених на продаж об'єктів. У січні 2013 року були зняті з продажу декілька об'єктів преміум-класу й додані економ-класу, й це вплинуло на зниження середніх цін на квартири», – пояснили аналітики порталу.

За даними порталу, в січні до продажу пропонувалися квартири 62 операторами в 131 об'єкті.

Пропозиція квартир у січні в загальній площі й грошовому виразі на ринку новобудов Києва знизилася на 1,6% і на 1,65% відповідно щодо грудня 2012 року. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу (60%), новобудови бізнес-класу становлять 27% від загальної кількості, преміум-класу – 13%. За місяць частка новобудов економ-класу збільшилася на 1%, а преміум-класу - зменшилася на 1%.

Моніторинг ринку первинної нерухомості Києва здійснюється ІАП «Столична Нерухомість» щомісячно на підставі даних, наданих у відділах продажів інвестиційно-будівельних компаній.

Як повідомляв УНІАН, за даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», ціни на квартири в новобудовах Києва в 2012 році зросли на 2,3% - до 13,48 тис. грн за кв м.

За оцінками консалтингової компанії «SV Development», на первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у 2012 році зросла на 6,62% (107 дол.) – до 1 723 дол./кв м.