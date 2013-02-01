Янукович звільнив Єфіменка з посади голови Укрдержреєстру

Президент України Віктор Янукович звільнив Леоніда Єфіменка з посади голови Державної реєстраційної служби.

Відповідний указ розміщено на сайті Президента.

Крім того, Володимира Дмитришина звільнено з посади заступника голови Державної служби інтелектуальної власності України.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня, нак засіданні уряду прем’єр Микола Азаров заявив, що ініціює звільнення голови Державної реєстраційної служби Л.Єфіменка. “Я подав на звільнення керівника Укрдержреєстру, я також доручив віце-прем’єр-міністру Вілкулу Олександру Юрійовичу разом з Мін’юстом та Мінрегіонбудом створити робочу групу, яка повинна в найкоротший термін усунути всі проблеми і прорахунки в організації цієї роботи”, - сказав М.Азаров.

Пізніше того ж дня міністр юстиції Олександр Лавринович повідомив, що Л.Єфіменко написав заяву про звільнення з посади.