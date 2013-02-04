Європейський інвестиційний банк готовий кредитувати ЖКГ на 400 млн євро

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) готовий надати кредити на проекти у сфері житлово-комунального господарства на суму понад 400 млн євро, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Керівник сектору енергетики, охорони навколишнього середовища, малого та середнього підприємництва Департаменту східного партнерства і Центральної Азії Європейського інвестиційного банку Маріон Хьоніке на нараді в Мінрегіоні зазначила, що кредит ЄІБ потенційно спрямований практично в усі сфери комунального господарства. Термін погашення кредиту може становити до 25 років, а процентна ставка не перевищить 4%.

М.Хьоніке підкреслила, що проекти повинні бути економічно обґрунтованими, технічно якісними і життєздатними, фінансово і екологічно стійкими. Отримання кредиту передбачатиме, зокрема, такі етапи: ініціювання інвестиційного проекту, його підготовка, реалізація, оцінка та моніторинг.

За даними Мінрегіону, на сьогодні ЄІБ отримав 147 заявок від представників українських міст. Зокрема, на реалізацію проектів водопостачання та водовідведення відправлено 71 заявку, теплопостачання - 60, утилізації муніципальних побутових відходів - 7, на реалізацію проектів міського освітлення - 4.

У свою чергу перший заступник міністра Олександр Аліпов вважає, що в умовах сучасної економіки залучення кредитного фінансування - це той оптимальний механізм, завдяки якому міста зможуть отримати необхідні інвестиції для модернізації житлово-комунальної галузі.

Як уточнили в прес-службі, 1 липня 2011 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства підписало з Європейським інвестиційним банком декларацію про співпрацю.

Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк - державна фінансово-кредитна установа Європейського Союзу для фінансування розвитку відсталих європейських регіонів у формі довготермінових кредитів. Створений у 1958 році з метою надання кредитів для спорудження та реконструкції об'єктів, які становлять інтерес для країн ЄС. Статутний капітал формується з внесків країн-учасниць і становить 232,393 млрд євро.