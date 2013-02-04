За допомогою житлових держпрограм реалізується 7% первинного ринку житла в Києві

Житло, яке одержують в Києві за допомогою державних житлових програм, що реалізуються Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву, становить приблизно 7% від всього первинного ринку житла Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, про це заявив голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Рисухін.

«У 2012 році на первинному ринку столиці за рахунок державних програм, що реалізуються фондом, було придбано майже 1 тис. квартир. Водночас, за даними, поширеними авторитетними спеціалізованими консалтинговими компаніями, всього за минулий рік у Києві в недобудованих будинках було продано 14 тисяч квартир. Таким чином, можна зробити висновок, що сьогодні обсяг житла, яке реалізоване в столиці впродовж минулого року за допомогою державних житлових програм, займає приблизно 7% від всього первинного ринку житла Києва», - сказав він.

За словами голови правління фонду, кошти, передбачені в держбюджеті на 2013 рік на реалізацію державних житлових програм, дозволять значно збільшити обсяги придбаного житла порівняно з попереднім роком.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2012 році в рамках житлових державних програм, що реалізуються Держфондом сприяння молодіжному будівництву, держпідтримку одержали 2596 сімей, що в 2 рази перевищує показник за 2011 рік.

У державному бюджеті на 2013 рік на фінансування програми пільгового довгострокового молодіжного кредитування передбачено 80 млн. грн, на програму здешевлення вартості іпотечних кредитів — 300 млн. грн, на програми часткової компенсації ставок комерційних банків — 111 млн. грн, на програму «Доступне житло» (30/70) — 50 млн. грн, на поповнення статутного капіталу Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву — 40 млн. грн.