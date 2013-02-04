Прокуратура Київської області вимагає повернути державі 536 га Біличанського лісу

Прокуратура Київської області вимагає у судовому порядку повернути у державну власність 536,1 га земель Біличанського лісу, які були передані Коцюбинською селищною радою у приватну власність під забудову.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, у січні 2013 року органами прокуратури було проведено перевірку додержання вимог законодавства Коцюбинською сільрадою при розпорядженні земельними ділянками лісогосподарського призначення.

За результатами перевірок прокуратурою до Київського окружного адміністративного суду, а також до Ірпінського міського суду було пред’явлено 244 позови про повернення у власність держави 536,1 га землі лісового фонду.

Встановлено, що протягом 2009-2010 років селищною радою передано вказані земельні ділянки у власність 501 громадянину для будівництва й обслуговування житлових будинків та ще надано 5 юридичним особам дозволи на їх відведення.

Прокуратура, вивчивши матеріали перевірки, встановила, що передача вказаних земель з державної власності у приватну, а також зміна призначення земель відбулися із порушенням чинного законодавства.

Перевірка законності інших рішень Коцюбинської селищної ради на даний час триває.

Довідка УНІАН. У лютому 2012 року Коцюбинська селищна рада направила до Київради для погодження як суміжною радою проект землеустрою щодо зміни меж селища за рахунок земель лісового фонду Києва, що обліковуються за комунальним підприємством «Святошинське лісопаркове господарство», площею 3421,8 га.

6 квітня Київрада прийняла рішення, яким не погодила проект землеустрою щодо зміни меж селища Коцюбинське за рахунок земель столиці.

Коцюбинська селищна рада оскаржила це рішення в Окружному адміністративному суді Києва. Суд задовольнив позовні вимоги селищної ради.

1 листопада Київрада прийняла рішення звернутися до Президента України, голови Верховної Ради і Генеральної прокуратури з проханням захистити цілісність столиці у зв’язку із діями Коцюбинської селищної ради щодо роздачі земель Біличанського лісу.

20 листопада голова КМДА Олександр Попов пообіцяв використати всі законні методи боротьби у відстоюванні земель Києва від зазіхань Коцюбинської селищної ради. О.Попов поінформував, що до справи планує долучитися Генпрокуратура.