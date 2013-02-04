Вартість будівельно-монтажних робіт у 2012 році зросла на 12,6%

В Україні за січень-грудень 2012 року вартість будівельно-монтажних робіт збільшилася на 12,6% порівняно з 2011 роком.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, у грудні 2012 року вартість будівельно-монтажних робіт збільшилася на 9% порівняно з груднем 2011 року і на 2,8% порівняно з листопадом 2012 року.

Порівняно з груднем 2011 року вартість будівельно-монтажних робіт збільшилася на 9%.

У Держстаті зазначили, що в 2012 році вартість робіт з будівництва житлових будинків збільшилася на 13,4%, з будівництва нежитлових будівель – на 12,7%, з будівництва транспортних споруд – на 13,7%, з будівництва трубопроводів, комунікацій і ліній електропередач – на 11,2%, з будівництва комплексних промислових споруд – на 12,1%, з будівництва інших інженерних споруд – на 10,1%.

Довідка УНІАН. У 2011 році вартість будівельно-монтажних робіт в Україні збільшилася на 19,4% порівняно з 2010 роком, у 2010 році – на 15,8% порівняно з 2009 роком, у 2009 році – на 11,3% порівняно з 2008 роком.