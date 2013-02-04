Рівень оплати киянами ЖКП у січні становив 98%

У січні 2013 року рівень оплати киянами житлово-комунальних послуг з урахуванням погашеної заборгованості становить 97,83%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр».

Серед будинків комунальної форми власності рівень оплати з урахуванням погашеної заборгованості становить 98,30%. Найкращі показники у Голосіївському (100,46%), Оболонському (99,30%) та Печерському (99,21%) районах.

Рівень поточної оплати серед будинків комунальної форми власності становить 91,20%. Серед лідерів – Голосіївський (94,17%), Дарницький (92,71%) та Печерський (91,66%) райони.

Дніпровський та Подільський райони у січні посідають останні позиції за рівнем поточної оплати, а Деснянський і Подільський – за рівнем оплати з погашенням заборгованості.

Стовідсотковий рівень оплати з урахуванням погашеної заборгованості перевищено у будинках ЖБК, які обслуговуються у комунальному підприємстві «ГІОЦ», і становить 100,17%. Так, найкращі показники у Шевченківському (104,93%) та Подільському (103,93%) районах Києва.