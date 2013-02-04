Мін'юст хоче розширити доступ до професії оцінювача майна

Міністерство юстиції пропонує внести зміни до чинного закону «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та усунути положення, які створюють проблеми у сфері оціночних послуг, повідомили в прес-службі міністерства.

Як зазначив міністр юстиції Олександр Лавринович, результатом ухвалення цього законопроекту стане створення рівних умов, отже, розширення доступу до професії оцінювача. Крім того, законопроект покликаний сприяти розвитку конкурентного середовища на ринку оціночних послуг.

Передбачається, що розширення доступу до професії оцінювача і розвиток конкуренції в цій сфері приведуть до здешевлення послуг оцінки.

Крім того, у разі ухвалення законопроекту, в законодавстві з'являться норми, які забезпечать дієвий механізм контролю з боку держави у сфері професійної оціночної діяльності за діяльністю оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.

Законопроектом визначається вичерпний перелік підстав для ухвалення рішення про зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача і припинення права на заняття професійною оціночною діяльністю, а також про притягнення оцінювача до відповідальності.

Чинний закон, за словами міністра юстиції, створює чимало проблемних ситуацій. Зокрема законом введено штучне обмеження для отримання кваліфікації оцінювача.

Наприклад, закон «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» визначає, що для отримання кваліфікації оцінювача необхідно пройти стажування протягом одного року у складі суб'єкта оціночної діяльності разом з оцінювачем, який має не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна, і отримати його позитивну рекомендацію. Отже, на рівні закону створено обмеження у вигляді стажування, яке на практиці створює перешкоди для отримання кваліфікації оцінювача і дискримінує фізичних осіб, які мають намір здійснювати професійну оціночну діяльність.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України протягом січня-лютого 2013 року планується розробити нормативні акти, які врегулюють питання оцінки майна для цілей оподаткування, зокрема спрощення доступу до професії оцінювача.

У червні 2012 року Фонд державного майна України (ФДМУ) скасував свої накази № 554, 555 та 556, якими запроваджувалася особлива система оцінки об'єктів для оподаткування.

Водночас, на думку оцінювачів, ФДМУ не скасував, а визнав такими, що втратили чинність дані накази, якими вводилася монополізація ринку оцінки нерухомості для оподаткування при купівлі-продажу для 12 компаній.

У червні 2012 року 810 оцінювачів України звернулися до Президента України Віктора Януковича, Верховної Ради України та Фонду державного майна з вимогою скасувати низку нормативних актів, ухвалення яких призвело до монополізації ринку оцінних послуг.

За їхніми даними, з червня 2012 року вартість експертної оцінки нерухомості і земельних ділянок для їх продажу зросла більш ніж у десять разів у зв'язку з тим, що ринок оцінки монополізували 12 компаній.