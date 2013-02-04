Компанія Ахметова зруйнує будівлю київського ЦУМу, залишивши тільки два фасади

Компанія "ЕСТА Холдинг" приступила до наступного етапу підготовчих робіт з реконструкції київського ЦУМу - демонтажу будівлі, повідомили в прес-службі компанії.

У рамках цього етапу реконструкції планується розібрати будівлю ЦУМу, за винятком головних фасадів, на вулицях Хрещатик та Богдана Хмельницького. Для утримання фасадів будуть встановлені металеві конструкції, що фіксують фасади на весь період реконструкції. Крім того, на цьому етапі за межі майданчика будуть винесені зовнішні мережі.

Проектна документація на цей етап реконструкції була схвалена Укрдержінвестекспертизою.

Під час розробки проекту реконструкції було передбачено використання більш витратних методів демонтажу, які забезпечують знижений рівень шуму і вібрації у порівнянні зі стандартними методами. Зокрема будуть використовуватися такі методи, як алмазне різання.

У жовтні 2012 р. проект реконструкції ЦУМу був розглянутий на Консультативній раді при Головному управлінні охорони культурної спадщини КМДА та позитивно оцінений більшістю учасників ради.

У результаті реконструкції група «ЕСТА» планує збільшити загальну площу універмагу вдвічі - до 37 740 кв м і побудувати підземну парковку на 180 місць за рахунок використання території внутрішнього двору, а також підземного простору. Всі конструкції ЦУМу, за винятком фасадів, будуть розібрані - головні фасади будівлі споруди 1939 будуть укріплені, відреставровані та збережені в незмінному вигляді.

Після закінчення реконструкції ЦУМ збереже традиційний формат універмагу. На двох підземних рівнях розміститься парковка, бо від першого до шостого поверху - чоловічий, жіночий, дитячий одяг і товари для дому, а дах з оглядовою терасою буде відведено під кафе та ресторани. Також проектом передбачено продовольчий відділ.

Як повідомляв УНІАН, минулого року, коли обговорювалася реконструкція здивування членів Містобудівної ради викликало й те, що законодавчо під охороною перебуває лише частина фасаду будівлі, без внутрішнього простору. Причому, яким нормативним актом це регламентується, з'ясувати не вдалося. Також виявилося, що у замовника будівництва земельна ділянка оформлена для експлуатації та обслуговування існуючого будинку, а не для реконструкції, як того вимагає законодавство. Втім, у «ЕСТА Холдингу» відзначили, що змінювати цільове призначення ділянки не потрібно, оскільки це буде не нове будівництво, а реконструкція.

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Довідка УНІАН. Головний універмаг України прийняв перших відвідувачів 1 травня 1939 року. У 1944 році, після звільнення Києва від німецької окупації, ЦУМ знову запрацював. У 1955 -1958 роках універмаг розширили, добудувавши крило з боку вулиці Хрещатик. На реконструкцію ЦУМ закрився 1 лютого 2012 року.

Компанія "ЕСТА Холдинг" - керуюча компанія групи «ЕСТА» - холдингу нерухомості групи СКМ. Виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об'єктами комерційної, готельної та житлової нерухомості.

До групи «ЕСТА» входять готелі "Донбас Палас" (Донецьк), "Опера" (Київ), "Park Inn" (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також низка проектів на стадії реалізації: (багатофункціональний комплекс "Пушкінський" (Донецьк), ЦУМ (Київ). Група також є власником другої черги бізнес-центру "Леонардо" (Київ).

Київський ЦУМ увійшов до складу групи «ЕСТА» в 2010 р., після чого ухвалили рішення про початок розробки проекту реконструкції будівлі.