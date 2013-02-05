Янукович звільнив трьох голів київських районних адміністрацій за погане прибирання снігу
Президент України Віктор Янукович звільнив трьох голів київських районних адміністрацій.
Відповідні розпорядження оприлюднені на сайті Глави держави.
Так, звільнено Петра Матвієнка з посади голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, Сергія Рюмшина з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та Олександра Незнала з посади голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.
Як повідомляв УНІАН, 24 січня прес-служба КДМА повідомила, що розглядається питання щодо звільнення голів трьох райдержадміністрацій (Голосіївської, Святошинської, Подільської), роботу яких визнано незадовільною в частині прибирання територій від снігу та накрижень.