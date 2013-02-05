«Смарт-Холдинг» до жовтня відкриє готель біля НСК «Олімпійський» у Києві

Група компаній «Смарт-холдинг» у третьому кварталі 2013 року планує відкрити готель Park Inn by Radisson Troyitska біля НСК «Олімпійський» в Києві під управлінням міжнародного готельного оператора Rezidor Hotel Group.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, Rezidor Hotel Group і «Смарт-Холдинг» підписали договір на управління готелем Park Inn by Radisson Troyitska (колишній готель "Спорт"). 20-поверховий готель розраховано на 199 номерів. Інфраструктура готелю включає ресторан і бар з панорамним видом на останньому поверсі, лаунж-зону і терасу, фітнес-зал, підземну парковку на прилеглій території на 450 місць, а також 9 кімнат для проведення заходів і переговорів. Готель прилягає до НСК «Олімпійський».

«Ми раді, що Park Inn by Radisson, динамічний бренд середньої цінової категорії, виходить на готельний ринок Києва, який нам як оператору вже знайомий - тут працюють два готелі Radisson Blu категорії upper upscale. Безумовно, цей об'єкт зміцнить наші позиції як провідного міжнародного готельного оператора на ринку України, де в портфоліо компанії на поточний момент 8 діючих і споруджуваних готелів із загальним номерним фондом близько 1900 кімнат», - сказав президент і генеральний директор Групи Rezidor Вольфганг М. Нойманн.

Директор з нерухомості компанії «Смарт-Холдинг» Сергій Овчинников зазначив, що сума інвестицій у проект становить близько 30 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року Фонд державного майна України визнав ТОВ «Юджин» остаточним переможцем конкурсу з продажу цілісного майнового комплексу ДП «Готель «Спорт» по вул. Червоноармійська, 55 в Києві. Компанія запропонувала за об'єкт 67 млн ​​грн.

Довідка УНІАН. «Смарт-холдинг» - одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний і нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство.

Інвестиційна діяльність «Смарт-холдингу» сфокусована на інвестиціях в Україну і країни СНД та Східної Європи.

Rezidor Hotel Group (головний офіс у Брюсселі) управляє брендами Radisson Blu Hotels & Resorts, Park Inn by Radisson і Country Inns & Suites у Європі, на Близькому Сході та Африці. Також компанія Rezidor підписала угоду з італійським будинком високої моди Missoni про передачу ліцензії на розвиток і управління однойменним готельним брендом у сегменті life-style - Hotel Missoni.

За даними Rezidor Hotel Group, зараз в її управлінні і розвитку знаходяться більше 430 готелів на 95 тис. номерів в 70 країнах.

З листопада 2006 року Rezidor зареєстрована на Стокгольмській фондовій біржі. Найбільшим власником акцій є Carlson, приватна компанія, розташована в Міннеаполісі (США), яка працює на світовому ринку туризму та гостинності.