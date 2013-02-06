Експерт: кількість оцінювачів може скоротитися, а вартість їх послуг - зрости

В Україні вдвічі може скоротитися кількість суб'єктів оціночної діяльності з метою оподаткування нерухомості та вирости вартість їх послуг.

Таку думку УНІАН висловив голова комітету зі статистики і аналітики Ліги експертів України Андрій Гусельников, коментуючи запропоновані Мін'юстом зміни до чинного закону «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

А.Гусельников зазначив, що сьогодні в Україні налічується близько 9 тисяч суб'єктів оціночної діяльності, які зокрема проводять оцінку нерухомості для цілей оподаткування.

«Якщо цей законопроект стане законом, з 9 тисяч суб'єктів залишиться щонайкраще половина», - вважає він.

За словами експерта, Мін'юст пропонує прибрати з чинного закону норму про проходження оцінювачами протягом одного року практики у складі суб'єкта оціночної діяльності разом з оцінювачем, який має не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна. Але замість цього пропонується ввести контроль за якістю виконаних робіт. Наприклад, керівник суб'єкта оціночної діяльності повинен скласти іспити і тільки після цього він матиме право здійснювати оцінку майна для цілей оподаткування. До того ж, вводяться вимоги про необхідність приміщення на першому поверсі, наявності вивіски і т. і., подібні з вимогами для роботи нотаріусів. Водночас багато оцінювачів не мають офісу та працюють вдома.

А.Гусельников вважає, що виконання цих вимог звузить ринок оцінки майна для цілей оподаткування, а це, зі свого боку, призведе до збільшення вартості оціночних послуг.

На думку експерта, якість робіт слід оцінювати виходячи з методів оцінки та вартості майна, а не за формальними ознаками.

А.Гусельников уточнив, що з липня 2012 року, після скасування Фондом держмайна наказів, спрямованих на демонополізацію послуг з оцінки нерухомості, вартість оціночних послуг повернулася до 250-400 грн за квартиру в залежності від регіону.

Він додав, що сьогодні оцінювач працює на підставі кваліфікаційного свідоцтва, що передбачає періодичне підвищення кваліфікації, а суб'єкт оціночної діяльності (компанія) отримує відповідний сертифікат у Фонді держмайна.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції пропонує внести зміни до чинного закону «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та усунути положення, які створюють проблеми у сфері оціночних послуг.

Міністр юстиції Олександр Лавринович вважає, що результатом ухвалення цього законопроекту стане створення рівних умов, отже, розширення доступу до професії оцінювача. Крім того, законопроект покликаний сприяти розвитку конкурентного середовища на ринку оціночних послуг.

Передбачається, що розширення доступу до професії оцінювача і розвиток конкуренції в цій сфері призведуть до здешевлення послуг оцінки.

Крім того, у разі ухвалення законопроекту, в законодавстві з'являться норми, які забезпечать дієвий механізм контролю з боку держави у сфері професійної оціночної діяльності за діяльністю оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.

Законопроект розміщений на сайті Мін'юсту і перебуває на стадії обговорення.