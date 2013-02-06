Мінрегіон доручив обласним центрам розробити генплани до кінця року

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства доручило регіонам до 1 травня 2013 року завершити оновлення Схем планування областей, а до кінця року - завершити розробку генеральних планів всіх обласних центрів і актуалізувати існуючі генплани населених пунктів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

За даними Мінрегіону, на сьогодні Дніпропетровська, Івано-Франківська і Житомирська області забезпечені містобудівною документацією населених пунктів на 100%, 87% і 72%, відповідно. Ще 11 областей забезпечені містобудівною документацією на 10-45%, а Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Одеська і Миколаївська області - від 2 до 10%.

Голова Мінрегіону Геннадій Темник наголосив на необхідності впровадження в регіонах Містобудівного кадастру.

«Наявність містобудівного кадастру зменшить кількість узгоджень від чиновників і спростить умови ведення бізнесу», - сказав міністр.

Він відзначив, що Містобудівний кадастр, який буде розміщено у вільному доступі в мережі Інтернет, дозволить підприємцям одержувати вичерпну інформацію про містобудівні умови і обмеження для конкретних ділянок населеного пункту, а також визначати потребу конкретної території в розміщенні там інфраструктурних об'єктів.

Як повідомляв УНІАН, станом на березень 2012 року містобудівна документація була розроблена лише у 8 областях України - Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Черкаській області та Криму.