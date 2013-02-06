Реєстраційні служби з оформлення прав на нерухомість розмістять у приміщеннях БТІ

Кабінет Міністрів доручив головам Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій у тижневий термін вирішити питання з розміщенням органів державної реєстрації прав на нерухоме майно, утворених Мін'юстом, з облаштуванням робочого місця держреєстратора, у приміщеннях, де до 1 січня 2013 року розташовується реєстратори бюро технічної інвентаризації.

Відповідне розпорядження № 47 від 4 лютого 2013 розміщено на урядовому порталі.

Згідно з документом, регіони повинні до 22 лютого 2013 подати Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства звіт про виконану роботу.

Уряд також рекомендує органам місцевого самоврядування забезпечити збереження матеріалів технічної інвентаризації, реєстраційних книг, а також архівних справ, що зберігаються в БТІ.

Місцевій владі рекомендується передбачити безкоштовний доступ до вказаних матеріалів для державних реєстраторів прав на нерухоме майно з метою належного опрацювання ними запитів.

Місцевій владі наказали створити умови для доступу до матеріалів юридичних і фізичних осіб.

До того ж органи місцевого самоврядування повинні вирішити в установленому законодавством порядку питання передачі органам державної реєстрації прав матеріалів технічної інвентаризації, реєстраційних книг, а також архівних справ.

Крім того, Кабмін доручив Мінрегіону забезпечити безперебійну роботу Атестаційної архітектурно-будівельної комісії.

Міністерство повинно на своєму сайті розмістити нормативно-правову базу щодо професійної атестації відповідальних виконавців робіт з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, а також список осіб, які пройшли атестацію та отримали сертифікат.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив створити робочу групу, яка напрацює оптимальні рішення для поліпшення роботи державної реєстраційної служби (Укрдержреєстру).

До того ж М.Азаров ініціював звільнення голови Державної реєстраційної служби України Леоніда Єфіменка, після чого останній написав заяву про звільнення.

1 лютого ц.р. Президент України Віктор Янукович звільнив Л.Єфименко з посади голови Укрдержреєстру.

Нагадаємо, з 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість проводять органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) замість Бюро технічної інвентаризації, за яким залишилися функції проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомості.

Нотаріуси реєструють перехід права власності на нерухоме майно, тобто «вторинну» держреєстрацію нерухомості. При засвідченні договорів купівлі-продажу, обміну, дарування нерухомого майна та земельних ділянок, набуття права власності на успадковану нерухомість і тощо нотаріус здійснює одночасно процедуру державної реєстрації права власності на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Відомості до реєстру нотаріус вносить «день у день».

До того ж експерти відзначають, що нова система реєстрації прав на нерухомість в Україні не працює належним чином, і буде потрібно кілька місяців для того, щоб вона повноцінно запрацювала.