Кабмін перерозподілив 39,5 млн грн з молодіжного кредитування на доступне житло

Кабінет Міністрів України зменшив суму фінансування на 2013 рік програми часткової компенсації процентної ставки комерційних банків молодим сім'ям і самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла на 44,439 млн. грн, з яких 39,55 млн. грн спрямовує на програму “Доступне житло” (30/70) і 4,888 млн. грн — на фінпідтримку Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Про це йдеться у розпорядженні уряду №46 від 4 лютого 2013 року «Про перерозподіл деяких витрат державного бюджету, передбачених Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства на 2013 рік», розміщеному на урядовому порталі.

У результаті фінансування програми “Доступне житло” (30/70) в 2013 році збільшиться до 89,55 млн. грн, а сума державних коштів на програму часткової компенсації процентної ставки комерційних банків молоді скоротиться до 66,561 млн. грн.

Як повідомили у прес-службі Мінрегіону, збільшення фінансування програми доступного житла на 39,5 млн. грн дозволить додатково забезпечити житлом 300 сімей, збільшивши загальну кількість придбаних квартир до 700, і залучити в будівельну галузь близько 94 млн. грн коштів громадян.

За словами голови Мінрегіону Геннадія Темника, також рішення уряду дозволить додатково надати 120 нових пільгових молодіжних кредитів.

Загалом у рамках Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013 - 2017 роки очікується видати 510 довгострокових пільгових молодіжних кредитів.

Крім того, уряд своєю постановою №77 від 4 лютого 2013 року визначив, що бюджетні кошти спрямовуються на забезпечення державної підтримки для будівництва (придбання в об'єктах, що будуються) доступного житла, виключивши зі списку фінансування створення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують покращення житлових умов.

Довідка УНІАН. У Державному бюджеті на 2013 рік на фінансування програми пільгового довгострокового молодіжного кредитування передбачено 80 млн. грн, на програму часткової компенсації ставок комерційних банків — 111 млн. грн, на програму «Доступне житло» (30/70) — 50 млн. грн, на поповнення статутного капіталу Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву — 40 млн. грн.