Кабмін збільшить статутний капітал Держфонду молодіжного житлового будівництва на 31,9%

Кабінет Міністрів ухвалив рішення збільшити статутний капітал державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" на 31,9% - до 165,355 млн. грн.

Відповідну постанову №74 від 4 лютого 2013 року розміщено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, уряд збільшить статутний капітал фонду на 40 млн. грн за рахунок коштів, передбачених Державним бюджетом України на 2013 рік.

Ці кошти планується спрямувати на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 рр.

Цією постановою Кабмін також вніс зміни до постанови №488 від 11 травня 2011 року, змінивши термін дії Державної програми забезпечення молоді житлом з 2002-2012 на 2013-2017 роки.

Довідка УНІАН. У Державному бюджеті на 2013 рік на поповнення статутного капіталу Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву передбачено 40 млн. грн.

Кабінет Міністрів своєю постановою №337 від 25 квітня 2012 р. збільшив статутний капітал Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” на 34 млн. грн - до 125,355 млн. грн.