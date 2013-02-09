У Києві вночі горів Гостиний двір.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежа площею 200 кв. м у будівлі виникла о 2.14 на горищі.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджені конструктивні елементи покрівлі. Жертв та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучалося 19 відділень Головного управління ДСНС України у м. Києві. О 6.30 пожежу локалізовано, о 7.30 - ліквідовано.

Причина пожежі та збитки з’ясовуються.

На місці події працює оперативна група Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві

Довідка УНІАН. Гостиний двір - торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році замість старого двору (60-ті роки XVIII ст., архітектор Іван Григорович-Барський).

19 липня 2012 року Окружний адміністративний суд Києва відмовився припинити дію постанови Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року про виведення Гостиного двору з Державного реєстру пам'яток архітектури і зупинити будівельні роботи на його території.

Також є рішення Київради від 20 вересня 2012 року, згідно з яким депутати передали ПАТ «Спільне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» в оренду на 5 років земельну ділянку площею 1,02 га на Контрактовій площі, 4, на якій розташований Гостиний двір, для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

У відповідь на плани влади зробити у Гостиному дворі торговий центр і частково його перебудувати київські активісти проводили акцію протесту.

3 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України зі сприяння іпотечному кредитуванню», перехідними положеннями якого передбачено, зокрема, внести зміни до Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, виключивши з нього Гостиний двір.

20 грудня директор «Укрреставрації» Дмитро Ярич заявив, що підприємство має дозвільні документи на реконструкцію Гостиного двору.

14 січня ц.р. голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов заявив, що Гостиний двір та ще 30 будинків історичного Подолу набули правового статусу комплексу пам’яток містобудування місцевого значення. Він послався на відповідний наказ Міністерства культури, ухвалений 21 грудня 2012 року у відповідь на клопотання КМДА. За його словами, тепер об'єкт буде не реконструйовано, а реставровано. О.Попов ініціює проведення широких громадських слухань з питань проекту реставрації і наполягає на участі в цих слуханнях фахових експертів, народних та міських депутатів, громадських і культурних діячів та організацій столиці.