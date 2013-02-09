Уряд врегулював питання держконтролю у сфері формування тарифів на комунальні послуги

Уряд врегулював питання забезпечення контрольно-наглядової діяльності у сфері ціноутворення шляхом надання висновків щодо розрахунків витрат державних регульованих тарифів на окремі види житлово-комунальних послуг.

Як повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідну постанову, розроблену Мінекономрозвитку, прийнято на засіданні Кабінету міністрів України 6 лютого 2013 року.

Основною метою документа є визначення, що Держцінінспекція або її територіальні органи надають висновки щодо розрахунків витрат, пов'язаних з наданням послуг з вивезення побутових відходів, а також з технічного обслуговування ліфтів, а Мінекономрозвитку встановлює порядок надання цих висновків.

Проект акта спрямований на удосконалення державного регулювання тарифів у сфері надання житлово-комунальних послуг та врегулювання процедурних питань забезпечення Держцініспекцією та її територіальними органами надання висновків у визначених сферах компетенції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тарифи на комуналку: зростання неминуче всупереч запевненням влади

Податок на нерухомість - український велосипед з "квадратними колесами"