На будівництво Подільського мостового переходу в бюджеті Києва передбачено 213 млн грн

14:30, 09 лютого 2013
Нерухомість
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На будівництво Подільського мостового переходу в бюджеті Києва на 2013 рік передбачено 213 млн грн.

Такий показник зазначено у затвердженому вчора Київрадою столичному бюджеті на поточний рік, текст якого має УНІАН.

Згідно з документом, наразі готовність мосту становить 44%. Необхідний обсяг видатків на завершення будівництва на майбутні роки становить на менш як 4,3 млрд грн. Зазначається, що затверджений загальний обсяг фінансування будівництва мосту в розмірі 7,6 млрд грн.

Крім того, в бюджеті міста передбачено кошти на продовження будівництва метро Подільсько-Вигурівської лінії – першу чергу від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна» з відгалуженням у бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина – 5 млн грн. Вказано, що загальна вартість проекту складає 6,9 млрд грн. Наразі роботи виконані на менш ніж 1%.

На реконструкцію транспортної розв’язки на Поштовій площі у бюджеті Києва-2013 закладено фінансування в обсязі 300 млн грн. Згідно з документом, на майбутні роки залишається потреба в фінансуванні у сумі 46 млн грн при тому, що загальна вартість проекту реконструкції становить 430 млн грн. На поточний рік передбачено 8,6 млн грн на проектні роботи.

Як повідомляв УНІАН, роботи з будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро почалися в 1993 році, проте у 1994-му були призупинені. Відновлення робіт відбулося у 2003 році. Міська влада планує, що вже цього року на мосту буде введено в експлуатацію автодорогу і паралельно споруджуватимуться перші станції нової гілки метро на Троєщину.

Реконструкція Поштової площі розпочалась влітку 2012 р. Завершити роботи планують за рік.

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