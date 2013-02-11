На пеню за прострочення оплати компослуг можуть ввести мораторій

Народний депутат Сергій Лабазюк (позафракційний) пропонує з 1 січня 2013 року по 1 січня 2014 року ввести мораторій на нарахування і стягування з населення пені за невчасну оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП).

Про це йдеться у законопроекті №223 «Про встановлення мораторію на нарахування і стягнення з громадян України пені у разі невчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги», внесеному до парламенту 7 лютого 2013 року.

Згідно з документом, мораторій пропонується встановити у зв'язку з невиконанням державою зобов'язань з ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, інших грошових виплат населенню.

Кошти, стягнуті з населення у вигляді пені за невчасне здійснення платежів по квартирній платі і платі за житлово-комунальні послуги за період з 1 січня 2013 року, пропонується зараховувати до майбутніх платежів.

Планується, що дія закону припиниться з 1 січня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України розробило законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальне господарство» (про нарахування пені за невчасне та/або не в повному обсязі внесення плати за житлово-комунальні послуги). Документом пропонувалося встановити пеню у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу, яка нараховується за кожен день прострочення, але не більше 100% від загальної суми боргу.

У листопаді 2012 року міністр А.Близнюк заявляв, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства має намір визначитися з розміром пені за прострочені платежі за житлово-комунальні послуги.