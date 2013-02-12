Порядок відключення споживачів від централізованого теплопостачання не змінюється. Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, коментуючи розроблений Нацкомпослуг законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води».

У міністерстві відзначили, що законопроект жодним чином не змінює існуючий порядок переходу на індивідуальне (поквартирне) опалення.

У Мінрегіоні зазначили, що заборона відключення від централізованих систем окремих квартир діє в Україні з 2007 року (наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 169 від 6 листопада 2007 року). Зокрема заборонено відключення споживачів від централізованого опалення, за винятком випадків, коли таке переобладнання передбачене схемами, затвердженими місцевими органами самоврядування.

До того ж норма про заборону самовільного відключення затверджена також Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної і гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів №630 від 21 липня 2005 року.

У Мінрегіоні повідомили, що запропоновані законопроектом зміни не зачіпають тих споживачів, які вже користуються поквартирним газовим опаленням, мають відповідні рішення міжвідомчих комісій і затверджені органами місцевого самоврядування схеми теплопостачання.

Згідно із законопроектом «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води», розміщеного на сайті Нацкомпослуг, за самовільне використання теплової енергії без укладення договору пропонується встановити штраф у розмірі 58-340 грн (або попередження) для громадян, у розмірі 170-510 грн (або попередження) для посадовців.

За самовільне (несанкціоноване) відключення від теплових мереж пропонується накладати на громадян штраф у розмірі 170-2550 грн, на посадовців - 2550-3400 грн.

За порушення правил користування житловими приміщеннями, санітарного утримання місць загального користування, сходових кліток, ліфтів, під'їздів, прибудинкових територій, порушення правил експлуатації житлових будинків, житлових приміщень та інженерного устаткування, безгосподарне їх утримання, а також самовільне переобладнання і перепланування житлових будинків і житлових приміщень, використання їх не за призначенням, псування житлових будинків, житлових приміщень, їх устаткування і об'єктів впорядкування, а також самовільне відключення від внутрішньобудинкових систем централізованого опалення і централізованого гарячого водопостачання передбачені штрафи у розмірі 170-2550 грн для громадян і 2040-3400 грн для посадовців.

Крім того, ст. 24 Закони «Про теплопостачання» пропонується доповнити нормою, згідно з якою споживач не має права самовільно (несанкціоновано) відключатися від теплових мереж.

До того ж пропонується доповнити Закон «Про житлово-комунальні послуги» статтею 16-1, в якій міститься заборона самовільного відключення споживачів від внутрішньобудинкових систем централізованого опалення і централізованого гарячого водопостачання.

Споживач може відключитися від цих систем у разі, якщо це передбачено схемою теплопостачання населеного пункту, яка затверджується органами місцевого самоврядування.