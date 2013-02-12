Депутат пропонує дозволити українцям приватизувати службове житло

Народний депутат Сергій Міщенко (позафракційний) пропонує надати право громадянам приватизовувати службові кімнати (квартири), у яких вони проживають.

Про це йдеться у законопроекті № 2206 «Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» (щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців службових квартир), внесеному до парламенту 6 лютого 2013 року.

Документом пропонується виключити зі списку об'єктів, що не підлягають приватизації, квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових.