Будівельні підприємства у 2012 році скоротили обсяги робіт на 14%

Будівельні підприємства України у січні-грудні 2012 року, за уточненими даними Державної служби статистики, скоротили обсяги робіт не на 13,8%, а на 14% порівняно з показниками 2011 року.

Такі дані служба оприлюднила на своєму сайті.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату станом на 17 січня 2013 року, будівельні підприємства України у 2012 році скоротили обсяги робіт на 13,8% порівняно з 2011 роком - до 62 млрд 280 млн грн.

Довідка УНІАН. У 2011 році будпідприємства збільшили обсяги робіт на 11,1% порівняно з 2010 роком - до 60 млрд 454,3 млн грн.