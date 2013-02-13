У Сумах обвалився недобудований торговий центр

У Сумах в ніч на 13 лютого обвалився двоповерховий торговельний центр, що будується на території центрального ринку обласного центру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління МНС, інформація про обвал будівельної конструкції надійшла о 0:38.

За інформацією начальника прес-служби ТУ МНС Олександра Агєєва, потерпілих і загиблих внаслідок надзвичайної ситуації немає. На даний час на місці події працюють фахівці, які з'ясовують, що послужило причиною обвалу.

Будівля торговельного центру будувалася на місці колишніх торгових рядів, які розташовувалися на Центральному ринку Сум, – так званої «клітки».

Як передає з місця події кореспондент УНІАН, новобудова минулої ночі склалася буквально навпіл, а її конструкції прийшли в повну непридатність.

За даними міліції, слідів стороннього втручання на місці обвалу будівлі не виявлено, хоч на місці працюють експерти-криміналісти.

На місце події прибули начальник управління ТУ МНС у Сумській області Геннадій Волик, перший заступник міського голови Сум Микола Войтенко, головний архітектор обласного центру Володимир Биков, представники проектувальника будівлі – архітектурного бюро «БББ». Тут же створюється комісія для встановлення причин обвалу новобудови.

За інформацією В. Бикова, вночі на будівництві знаходилося близько 10 осіб, а аварія відбулася на момент заливання бетонних плит перекриття другого поверху. Після НП бригадир звірився із списком працівників і переконався, що потерпілих немає: завдяки щасливому випадку на момент обвалення робочі пили в побутовці чай.

За словами заступника директора Центрального ринку Володимира Фільо, збитки ще встановлюються, але «йдеться про мільйони». За його інформацією, будівельна фірма «БС-висотник» також офіційно заявила, що потерпілих під час обвалу не було.

Довідка УНІАН. Торговельний комплекс почали споруджувати у березні 2012 р., а планували завершити в квітні 2014 р. Замовник – підприємство Сумської облспоживспілки «Центральний ринок м. Суми», генпідрядники – ДП «Бс-висотник» і ТОВ «Укргазмонтажпроект».

Свого часу знесення «клітки» і будівництво на її місці нового торговельного центру супроводжувалося конфліктами між адміністрацією Центрального ринку і частиною торгуючих підприємців, тому питання про перенесення торговельних місць кілька разів розглядалося на сесії міської ради.