Держава компенсує інвесторам відсотки за кредитами на арени до Євробаскету-2015

Держава компенсує приватним інвесторам відсотки за кредитами на будівництво мультифункціональних арен до чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул у середу.

За його словами, основне навантаження зі створення спортивної інфраструктури лежатиме на приватних інвесторах.

О.Вілкул нагадав, що загальна сума приватних інвестицій в будівництво з нуля 6 мультифункціональних арен у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Харкові і Одесі становитиме понад 4 млрд грн.

«Інвестори беруть на себе повністю фінансування створення мультифункціональних арен. Схема така - 25% вкладає приватний інвестор, 75% - буде кредитування банком. При цьому на дане кредитування держава допоможе компенсувати відсотки», - сказав О.Вілкул.

Він уточнив, що упродовж 5 років інвестор повертає тіло кредиту, а держава повністю компенсує відсотки.

Віце-прем'єр-міністр додав, що сьогодні ведуться переговори про умови кредитування з державними і приватними банками.

«Я упевнений, відсотки будуть нижчі за ринкові», - сказав він.

За даними віце-прем'єр-міністра, держава профінансує підготовку інфраструктури до чемпіонату в розмірі близько 7 млрд грн, близько 1,4 млрд грн буде вкладено в упорядкування міст і підготовку доріг.

О.Вілкул нагадав, що, крім арен для чемпіонату, буде створено 5 тренувальних майданчиків у Харківській, Львівській, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях, а також тренувальні комплекси в Криму, Карпатах і Києві.

Планується, що чемпіонат відвідає щонайменше 12 мільйонів уболівальників з-за кордону.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року Україна офіційно отримала право на проведення чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих збірних у 2015 році.