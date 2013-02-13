Вілкул не виключає створення Нацагентства з підготовки до Євробаскету-2015

Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул не виключає створення Національного агентства з підготовки й проведення в Україні фінального турніру Чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

За словами віце-прем'єра, доцільність створення агентства визначать після повного визначення моделей фінансування будівництва інфраструктури.

«Я не виключаю, що буде прийнято модель створення окремого агентства. Вона має свої значні плюси. Зараз це питання відпрацьовується», - зазначив О.Вілкул.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів вивчити доцільність створення Нацагентства з підготовки та проведення в Україні Євробаскету-2015.

«Я вважаю, що прем'єр-міністр Микола Янович Азаров подивиться, як краще підійти до організації виконання цього найважливішого завдання», - сказав В.Янукович під час засідання Координаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

Довідка УНІАН. У грудні 2011 року Україна офіційно отримала право на проведення чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих збірних у 2015 році.

За даними віце-прем'єра О.Вілкула, в Україні в рамках підготовки до проведення Євробаскету-2015 буде збудовано шість нових спортивних арен - у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі, Львові та Харкові.