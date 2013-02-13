Експорт будматеріалів в Україні в 2012 році майже вдвічі перевищив імпорт

В Україні в 2012 році експорт основних будівельних матеріалів і виробів майже вдвічі перевищив імпорт, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

«За минулий рік експорт основних будівельних матеріалів і виробів майже вдвічі перевищив імпорт. Україна ввезла виробів будівельного призначення на 7,5 млрд грн, а продала за кордон - на 14,5 млрд грн. Політика імпортозаміщення продовжена й посилюється», - сказав голова Мінрегіону Геннадій Темник.

За його словами, у 2012 році в країні введено в експлуатацію понад 20 нових виробництв будматеріалів (залізобетонних виробів, вікон і дверей, паркету, столярних виробів).

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ заявило про розробку заходів зі стимулювання попиту на вітчизняні будматеріали, а також із заміщення ними імпортних матеріалів для покращення ситуації на ринку будівельних матеріалів у країні.

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