Зміни до закону про реєстрацію прав на нерухомість ускладнять оформлення іпотеки - експерти

Пропоновані урядом зміни до деяких законодавчих актів України у зв'язку з впровадженням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (№ 1177) ускладнять оформлення іпотеки на придбання квартир в незавершених будівництвом будинках.

Таку думку висловили в асоціації "Український кредитно-банківський союз» (УКБС), повідомили УНІАН в прес-службі асоціації.

Асоціація пропонує доопрацювати законопроект для усунення дублювання законодавчих норм, забезпечення їх однозначного тлумачення і врегулювання неохоплених проектом аспектів.

Зокрема щодо запропонованих у проекті змін до ст. 3 Закону України «Про іпотеку» щодо нотаріального посвідчення іпотечного договору, предметом іпотеки за яким є майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, експерти УКБС пропонують не міняти термін «нерухомість, будівництво якої не завершено» на «об'єкт незавершеного будівництва».

Фахівці УКБС пояснюють, що чинне законодавство передбачає можливість та порядок оформлення, а також здійснення державної реєстрації права іпотеки на такий вид майна, як «майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено». Тому прийняття цих змін до Закону «Про іпотеку» створить законодавчі колізії і ускладнить оформлення в іпотеку такого виду майна, вважають в асоціації.

Наприклад, ускладниться оформлення в іпотеку майнових прав на квартиру в багатоквартирному будинку, що будується, оскільки квартира не має статусу об'єкта незавершеного будівництва, зате вона є «нерухомістю, будівництво якої не завершено».

«Прийняття пропозицій УКБС дозволить удосконалити законодавчу базу та не допустити зменшення обсягів споживчого кредитування для придбання житла на первинному ринку нерухомості під іпотеку майнових прав на нерухоме майно, а отже, і обсягів реалізації соціальних ініціатив Президента України щодо доступного житла», - вважає генеральний директор асоціації «Український кредитно-банківський союз» Галина Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, законопроект № 1177 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з впровадженням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», внесений в парламент 26 грудня 2012 року, зокрема пропонує виключити із законодавчих актів положення, що стосуються державної реєстрації правочинів, у зв'язку з введенням з 1 січня 2013 року нових правил реєстрації речових прав на нерухомість.

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