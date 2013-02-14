Українська компанія «Альтком» побудує аеропорт і мости в Туркменістані

У місті Туркменабад Президент України Віктор Янукович разом із Президентом Туркменистану Гурбангули Бердимухамедовим взяв участь у закладенні нового аеропортового комплексу, підрядником будівництва якого є українська компанія «Альтком».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, президенти взяли участь у закладенні капсули з пам’ятним записом з нагоди початку спорудження нового аеропорту.

«Мені дуже приємно, що участь в реалізації цього проекту братиме українська компанія «Альтком», - сказав В.Янукович на урочистій церемонії.

Глава держави висловив сподівання, що цей проект стане таким самим успішним, як і інші реалізовані українсько-туркменські проекти.

«Я вірю в те, що наша плідна співпраця на цій благодатній туркменській землі буде й надалі продовжуватися та приносити економічні плоди нашим державам і народам», – зазначив Президент.

Довідка УНІАН. Проектування і будівництво нового аеровокзального комплексу (передмістя Туркменабада) здійснюватиме переможець міжнародного тендеру - ФПГ «Альтком».

Вартість контракту - 498 млн дол. США. На будівництві будуть задіяні більш як 1 тис. осіб, із них 300 українських фахівців.

Аеропорт розташований у географічному вузлі повітряних коридорів, які щодня використовують понад 250 бортів Китаю, Японії, Філіппін, Таїланду та інших країн Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Проектом аеровокзального комплексу передбачено відведення земельної ділянки площею 360 га, на яких буде розташовано злітно-посадкову смугу довжиною 3800 м; будівлі пасажирського терміналу пропускною спроможністю 500 пасажирів на годину; будівля VIP-терміналу; вантажний термінал на 200 т вантажообігу; комплекс інших будівель і споруд, необхідних для повноцінного функціонування аеровокзального комплексу, а також його безпеки.

***

Українська компанія «Альтком» у лютому розпочне будівництво авто- і залізничного мостів через Амудар’ю в Туркменістані

Фінансово-промислова група «Альтком» (Донецьк) у лютому 2013 року планує розпочати будівництво автомобільного і залізничного мостів через річку Амудар’я в місті Туркменабад (Туркменістан), повідомили УНІАН у прес-службі групи.

Сьогодні Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов і Президент України Віктор Янукович заклали у фундамент майбутнього автомобільного і залізничного мостів через річку Амудар’я капсули з пам'ятними записами.

За даними прес-служби, новий автодорожній міст будується в рамках реконструкції дороги Туркменабад - Фарап. Загальна довжина майбутнього моста - 1601,7 м. Він має чотири смуги руху шириною 3,75 м, по дві в кожному напрямку, а також смугу безпеки шириною 1 м по зовнішніх кромках проїжджої частини. По обидві сторони моста передбачено облаштування тротуарів шириною 1,5 м кожен. Загальна ширина моста - 21,02 м. Проектом також передбачено спорудження струменеспрямовуючих і берегозахисних дамб.

Згідно з проектом, залізничний міст через річку Амудар’я в Туркменабаді відповідає першій категорії. Довжина моста становитиме 1750 м. Підмостовий судноплавний габарит по висоті 10 метрів і шириною 60 метрів. Проектом також передбачається будівництво берегозахисних і регуляційних споруд загальною довжиною 3 км.

Замовником будівництва мостів виступає уряд Туркменістану, генеральним підрядником будівництва - компанія «Альтком». У компанії не уточнили вартість будівництва мостів.

Довідка УНІАН. Фінансово-промислова група «Альтком» створена в 2000 році. Засновниками групи є Олександр Тесленко і Сергій Павличев. Компанія займається видобутком, виготовленням і переробкою будівельної сировини і матеріалів, проектуванням, промисловим і цивільним будівництвом, а також будівництвом автодоріг. До групи входять підприємства «Альтком-Керам», «Альтком-Нерудпром», «Альтком-Стоун», «Альтком Інвест-буд», «Альтком-Трансмеханізація», «Альтцем» і «Дорожнє будівництво «Альтком».