Введення в експлуатацію житла в Україні у 2012 році без урахування самобудів знизилося на 3,9%

В Україні за 2012 рік було введено в експлуатацію 10 млн. 749,5 тис. кв. м житла, що на 14,2% більше відповідного періоду 2011 року, повідомили УНІАН у Державній службі статистики України.

Водночас із загального обсягу 36,2% (3 млн. 887,1 тис. кв. м) введено згідно з Порядком введення в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, дачних, садових будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків І і ІІ категорії складності, побудованих без дозволу на виконання будівельних робіт і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла в 2012 році без урахування житла, прийнятого відповідно до цього порядку, зменшився на 3,9% порівняно з 2011 роком.

За даними Держстату, 66,7% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 32,9% - у будинках з двома і більше квартирами і 0,4% - в гуртожитках.

Питома вага житла, прийнятого в експлуатацію в міських поселеннях, становила 70,1% загального обсягу, в сільській місцевості - 29,9%.

У Києві та Київській області прийнято в експлуатацію 24,9% від загального обсягу житла, ще 25,8% - в Криму, Одеській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Зокрема, в Києві в 2012 році введено в експлуатацію 1 млн. 503,4 тис. кв. м житла, що на 0,1% більше показників 2011 року. Без урахування житла, введеного відповідно до порядку, обсяг введення становив 1 млн. 301,9 тис. кв. м, що на 0,6% менше відповідних показників 2011 року.

У Держстаті відзначили, що за рахунок коштів державного бюджету в 2012 році введено в експлуатацію 68,4 тис. кв. м загальної площі житла (0,6% від загального обсягу), що на 5% менше, ніж у 2011 році.

Із загальної площі введеного в експлуатацію житла 10 млн. 345,6 тис. кв. м становила площа квартир, 403,9 тис. кв. м - площа гуртожитків і приріст площі існуючих квартир за рахунок реконструкції та розширення.

Серед побудованих квартир переважають однокімнатні (27%), двокімнатні (26,1% від загальної кількості) та трикімнатні (20,7%).

Довідка УНІАН. В Україні в 2011 році введено в експлуатацію 9 млн. 410,4 тис. кв. м житла, що на 0,8% більше, ніж у 2010 році.

В Україні в 2010 році було введено в експлуатацію 9 млн. 339,3 кв. м житла, що на 45,9% більше, ніж у 2009 році.