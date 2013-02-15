Будівельні підприємства у січні скоротили обсяги робіт на 15,2%

Будівельні підприємства України у січні 2013 року скоротили обсяги робіт на 15,2% порівняно з січнем 2012 року і на 66,5% порівняно з груднем 2012 року - до 2,8 млрд грн.

Такі дані Державна служба статистики України оприлюднила на своєму сайті.

Згідно з повідомленням, у січні 2013 року будівельні підприємства зменшили обсяг робіт з будівництва будівель на 25,4% порівняно з січнем 2012 року (на 69,5% порівняно з груднем 2012 року) - до 1 млрд 165 млн грн. Зокрема, обсяг робіт з будівництва житлових будівель у січні зменшився на 13,9% порівняно з січнем 2012 року (на 63,3% порівняно з груднем 2012 р.) - до 443 млн грн; з будівництва нежитлових будівель - скоротився на 31,2% (на 72,5% порівняно з груднем 2012 р.) - до 722 млн грн; з будівництва інженерних споруд - скоротився на 6,2% (на 63,9% порівняно з груднем 2012 р.) - до 1 млрд 628,6 млн грн.

У Держстаті відзначили, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння становили 84,9% від загального обсягу, роботи з капітального ремонту - 7,8%, з поточного ремонту - 7,3%.

За даними Держстату, будівельні підприємства Києва в січні знизили обсяг робіт на 49% порівняно з січнем 2012 року і на 75,4% порівняно з груднем 2012 року.

Довідка УНІАН. За уточненими даними Держстату, будівельні підприємства України в 2012 році скоротили обсяги робіт на 14% порівняно з показниками 2011 року.

Раніше служба повідомляла, що будпідприємства в 2012 році скоротили обсяги робіт на 13,8% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 62 млрд 280 млн грн.

У 2011 році будпідприємства збільшили обсяги робіт на 11,1% порівняно з 2010 роком - до 60 млрд 454,3 млн грн.