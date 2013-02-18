Київська ГЕС готова до весняного водопілля

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій запевняють, що Київська ГЕС готова до проходження вод весняного водопілля.

Як повідомили УНІАН у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, про це перший заступник голови служби Сергій Данилюк та головний інженер - заступник генерального директора ПАТ "Укргідроенерго" Вадим Рассовський заявили під час засідання Міжвідомчої комісії на Київській ГЕС.

"Прогнози проходження паводка в цьому році дуже втішні, але ми продовжуємо серйозну підготовку на такому рівні, щоб ми могли впоратися навіть з катастрофічним паводком. У зв'язку з цим і об'єкт, і обладнання, і персонал до весняного водопілля готові", - сказав В.Рассовський.

Водночас він висловив занепокоєння станом обладнання Вишгородської підстанції «Київобленерго», від справності якого залежить якісне функціонування Київської ГЕС. За словами В.Рассовського, сьогодні існує нагальна потреба в модернізації даного об'єкта.

У свою чергу С.Данилюк звернув увагу, що цього року сильна повінь не очікується, і ситуація на водних об'єктах контролюється.

"За останніми даними, по Дніпровському каскаду вільний об'єм становить 6,7 млн ​​куб. м. По Дністровському водосховищу є майже 0,5 млн куб. м. Цього достатньо для прийняття паводкової води", - підкреслив С.Данилюк.

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