Пільги щодо податку на нерухомість поширюються тільки на один об'єкт - Міндоходів

Фізична особа - платник податку на нерухомість може скористатися пільгою щодо сплати цього податку лише стосовно одного об'єкта нерухомості, що перебуває в його власності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

У Міндоходів нагадали, що пільга - це, по суті, введення нульової ставки податку на житлову нерухомість, а саме - квартиру площею до 120 кв. м або житловий будинок площею до 250 кв. м. У міністерстві звернули увагу, що пільгове зменшення бази оподаткування об'єкта житлової нерухомості здійснюється лише один раз протягом звітного періоду і застосовується тільки до одного об'єкта: того, в якому фізичну особу - платника податку зареєстровано в установленому законом порядку, або до будь-якого іншого об'єкту житлової нерухомості, що перебуває у власності платника податків, - за його вибором.

Якщо у власності платника податку перебувають кілька об'єктів нерухомості, то база оподаткування обчислюється за кожним таким об'єктом окремо.

«Ставки податку встановлюються сільською, селищною або міською радою за 1 кв. м житлової площі об'єкта житлової нерухомості. Для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. м, і житлових будинків площею до 500 кв. м ставки податку не повинні перевищувати 1% від розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного періоду. Для квартир житловою площею понад 240 кв. м і житлових будинків площею понад 500 кв. м ставка податку становить 2,7% розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного періоду», - сказано в повідомленні Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року набула чинності норма Податкового кодексу про оподаткування житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів. Податком обкладаються будинки, прибудови до них, житлові будинки садибного типу, квартири і котеджі, а також кімнати у багатосімейних квартирах.

Згідно з нормою закону, не є об'єктом оподаткування житлова площа, яка знаходиться у власності держави або територіальних громад, що знаходиться в зоні відчуження або примусового відселення, що належить дитячим будинкам сімейного типу. Не обкладаються податком гуртожитки, дачні або садові садиби, але не більше однієї з розрахунку на одного платника податків, житлова нерухомість, що знаходиться у власності багатодітних сімей та сімей з прийомними дітьми, але в розрахунку не більше одного об'єкта нерухомості на сім'ю.

Розмір мінімальної зарплати, встановлений на 1 січня 2013 року, становить 1147 грн.

За оцінками Міністерства доходів і зборів, обсяг надходжень до місцевих бюджетів від податку на нерухомість в 2013 році може становити близько 75 млн грн.