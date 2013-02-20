Мер Донецька заявляє, що борг Держказначейства перед містом перевищує 47 млн грн

Щодо Донецьку Державне казначейство на сьогоднішній день не провело платежі за виконаний обсяг робіт у розмірі 43,7 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив Донецький міський голова Олександр Лук'янченко.

Він підкреслив, що непроста ситуація нині склалася із затримкою платежів у сфері капітального будівництва та житлово-комунального господарства.

«Стосовно управління капітального будівництва, то непроплачена заборгованість становить 31 млн 358 тис., щодо житлово-комунального господарства - 12 млн 350 тис., разом - 43 млн 700 тис. грн», - сказав мер. Також він додав, що Донецька міськрада за всіма цими неплатежами щільно працює «з Мінфіном, казначейством» і висловив надію, що дану ситуацію «вдасться виправити».

У той же час О.Лук'янченко відзначив, що «зараз проплачують обов'язкові платежі по заробітній платі та по енергоносіях».

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