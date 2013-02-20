«Київміськбуд» торік збільшив обсяг залучених інвестицій на 69%

Найбільший столичний забудовник - холдингова компанія «Київміськбуд» у 2012 році збільшила обсяг залучених інвестицій на 69,2% порівняно з 2011 роком - до 2,2 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-президент ХК «Київміськбуд» Аркадій Бондарєв на прес-конференції 19 лютого.

«Що стосується залучення інвестицій, то, справді, 2012 рік був доволі вдалим для нас. Якщо у 2011 році ми залучили приблизно 1,3 млрд грн, то у 2012 році - 2,2 млрд грн. Значний приріст інвестицій, і на 90% - це кошти населення. Плануємо на 2013 рік збільшення близько 18% щодо обсягів введення житла, і, відповідно, думаю, що із залучення інвестицій повинно бути не менше», - сказав віце-президент «Київміськбуду».

А.Бондарєв нагадав, що за підсумками 2012 року «Київміськбуд» ввів в експлуатацію 15 будинків у Києві загальною площею 224 тис. кв. м, один будинок у Бучі (Київська обл.), тобто загалом 240 тис. кв. м (на приблизно 2,8 тис. квартир).

Як повідомляв УНІАН, раніше компанія «Київміськбуд» заявляла про плани у 2013 році збільшити введення в експлуатацію житла в Україні на 15% порівняно з 2012 роком – до близько 300 тис. квадратних метрів.

«Київміськбуд» у 2012 році ввів в експлуатацію 15 житлових будинків у Києві загальною площею 224,403 тис. кв. м, що на 5% більше від показників 2011 року.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

«Київміськбуд» у 2011 році ввів в експлуатацію 259,9 тис. кв. м житла в Україні.

Статутний капітал ХК «Київміськбуд» становить 16 млн. 535 тис. грн.