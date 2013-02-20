Фахівці назвали імовірну причину обвалу торгового центру в Сумах

Імовірною причиною обвалу торгового центру, що споруджувався на Центральному ринку Сум, стало використання бетону меншої міцності, ніж передбачено проектом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив керівник Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Сумській області Сергій Бульдович.

«Одна з основних причин обвалу торгового центру на Центральному ринку - використання бетону меншої міцності, ніж передбачено проектом. Крім того, було порушено саму технологію заливки бетону. Умови зимового заливання бетону дуже відрізняються від літніх, навіть за наявності у бетоні спеціальних присадок. Підрядник допустив недбалість, замовляв невідповідний бетон, працював не за правилами», – зазначив С.Бульдович.

Він повідомив, що зараз триває перевірка інших об’єктів, які зводив цей генпідрядник, у тому числі залучено прокуратуру.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах у ніч на 13 лютого стався обвал торгового центру, що споруджувався. Загиблих і постраждалих немає: бригада будівельників у той момент пішла на перерву. Прокуратура Сумської області проводить перевірку.