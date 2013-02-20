Житомир просить у Кабміну в 5 разів збільшити фінансування водопостачання

Житомирська міська рада просить Кабінет Міністрів України збільшити у 5 разів розмір субвенції на послуги водопостачання, її регулярного щомісячного перерахування та встановлення економічно обгрунтованих тарифів для ІІ групи споживачів (підприємств) на послуги водопостачання та водовідведення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення на ім`я прем`єр-міністра Миколи Азарова прийнято депутатами міськради 19 лютого на розширеному засіданні депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства.

У документі депутати зазначають, що питання розрахунків КП «Житомирводоканал» за електроенергію можливо врегулювати лише на державному рівні.

«Сьогодні КП «Житомирводоканал» перебуває у далеко непростій ситуації: щомісяця підприємство отримує від усіх груп споживачів 6 млн грн. Витрати підприємства за такий же період сягають 9,3 млн грн. Основна причина – недостатня та несвоєчасна субвенція на відшкодування різниці в тарифах, які сьогодні відповідають собівартості лише на 60-70%», - сказано в зверненні.

У зв`язку з цим міськрада просить внести відповідні зміни до законодавчих документів, що регламентують діючі зараз розміри субвенції на послуги водопостачання.

Серед основних тез у зверненні – збільшення субвенції на відшкодування різниці в тарифах, а також її своєчасне (щомісячне) відшкодування. Це, сказано у зверненні, не лише вирішить питання заборгованості обох підприємств (водоканалу перед обленерго та обленерго перед ДП «Енергоринок»), а й захистить житомирян від подальших відключень водопостачання.

Ще одним необхідним кроком депутати міськради вважають встановлення тарифів для ІІ групи споживачів (підприємств) до економічно обгрунтованого рівня – КП « Житомирводоканал» несе прямі збитки від того, що підприємства міста платять нижчу від собівартості ціну на послуги водопостачання та водовідведення, адже державною субвенцією у розмірі 600 тис. грн щомісяця вони не відшкодовуються.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі неодноразово відбувалося відключення КП «Житомирводоканал» від електроенергії через борги, внаслідок чого кілька десятків тисяч квартир житомирян залишалися без водопостачання. ПАТ «Житомиробленерго» як енергопостачальна компанія неодноразово змушена була йти на відключення електропостачання, адже до цього підприємства також застосовує штрафні санкції ДП «Енергоринок».