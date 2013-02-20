У Києві цього року очікується збільшення обсягів введення житла до 2 млн кв м

У Києві в 2013 році очікується збільшення обсягів введення житла в експлуатацію з 1,5 млн кв м до 2 млн кв м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов під час відкриття 17-ої Міжнародної будівельної виставки KyivBuild 2013.

«Що стосується житла, у нас буде зростання. Я також нагадаю, що ми ставимо мету вийти на 2 мільйони квадратних метрів житла. Це дуже серйозно. Це реальна перспектива», - сказав О.Попов.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, у 2012 році в Києві було введено в експлуатацію 1 млн 503,4 тис. кв м житла, що на 0,1% більше від показників 2011 року. Без урахування житла, введеного відповідно до Порядку введення в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, дачних, садових будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків І і ІІ категорій складності, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій і інженерних мереж, обсяг введення становив 1 млн 301,9 тис. кв м, що на 0,6% менше від відповідних показників 2011 року.