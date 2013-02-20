Обсяг субсидій на оплату ЖКП у січні зменшився на 18,6%

У січні 2013 року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 17,1 млн грн, що на 3,9 млн грн (на 18,57%) менше, ніж у січні 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми у міській місцевості субсидії призначені в розмірі 14,6 млн грн, у сільській – 2,5 млн грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні 2013 року були призначені 86,9 тис. сімей (94,6% загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями), з них у міській місцевості – 73,2 тис., у сільській – 13,7 тис. сімей. Порівняно з січнем 2012 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, зменшилася на 11,8 тис., або на 11,9%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у січні п.р. зменшився порівняно з січнем 2012 року на 7,4% – до 196,3 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано у Львівській, Закарпатській, Рівненській та Івано-Франківською областях (302-279,9 грн), найменший – у Кіровоградській області і Севастополі (65,4 грн і 98,6 грн відповідно).