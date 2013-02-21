Головою Укрдержреєстру призначено Дмитра Ворону

Президент України Віктор Янукович призначив Дмитра Ворону головою Державної реєстраційної служби України.

Про це йдеться в указі № 84 від 20 лютого 2013 року, розміщеному на сайті глави держави.

Д.Ворона раніше обіймав посади заступника міністра юстиції України, заступника міністра внутрішніх справ України, голови Державної міграційної служби, заступника міністра охорони навколишнього природного середовища. Кандидат наук з державного управління, народився в Донецьку.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович указом № 52 від 1 лютого 2013 звільнив Леоніда Єфіменка з посади голови Державної реєстраційної служби України у зв'язку з проблемами в роботі нової системи реєстрації прав на нерухомість, яка діє з 1 січня 2013 року.

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