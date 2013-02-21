Захисники Гостинного двору пікетують Київраду

Близько 300 жителів столиці пікетують сесію Київради з вимогою скасувати рішення про відведення забудовнику землі під Гостинним двором.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники тримають у руках прапори ВО “Свобода”, комітету “Наступ”, об’єднання “Київське віче”.

Також представники громади вимагають від Київради розібратись у ситуації, що утворилася навколо обрання нового складу Громадської ради при КМДА.

Крім того, сесію Київради пікетують близько 50 осіб, постраждалих внаслідок квартирної афери групи компаній «Еліта-Центр».

Водночас, за даними прес-служби КМДА, станом на 9.00 21 лютого до міськдержадміністрації надійшло лише одне повідомлення про проведення мирного зібрання біля адмінбудівлі Київради за адресою вул. Хрещатик, 36. Заявка була подана від представників постраждалих інвесторів внаслідок діяльності компанії «Еліта-Центр».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засідання сесії Київради запрошені 19 представників різних громадських організацій.

Довідка УНІАН. Гостинний двір - торговий комплекс на Контрактовій площі в Києві, споруджений у 1809 році.

20 вересня 2012 року Київрада передала «Укрреставрації» в оренду на 5 років земельну ділянку площею 1,02 гектара на Контрактовій площі, 4, - Гостинний двір, для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

У відповідь на плани влади зробити в Гостинному дворі торговий центр і частково його перебудувати київські активісти проводять акцію протесту.

18 лютого біля Гостинного двору вкотре сталися сутички активістів, які намагаються перешкодити реконструкції і частковій перебудові будівлі, з правоохоронцями. Були затримані близько 30 осіб, зокрема і народні депутати.

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