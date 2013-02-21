Влада Києва створить власну базу даних про земельні ділянки

Київ після передачі даних земельного кадастру Державному агентству земельних ресурсів України створить власну інформаційну базу про земельні ділянки у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Київради Галина Герега сказала під час брифінгу, інформуючи про ситуацію з передачею земельного кадастру.

Г.Герега наголосила, що наразі ще земельний кадастр не передано Держземагентству, але це обов’язково відбудеться.

Водночас, за її словами, Київ наразі створює інформаційну базу щодо земельних ресурсів міста з метою й надалі мати можливість розбудовувати місто, користуючись інформацією щодо кожної ділянки.

“Якщо ми земельний кадастр передаємо, то у нас не залишається абсолютно ніякої інформації щодо тієї чи іншої ділянки. Тому зараз іде мова про ведення паралельно такого ж самого земельного кадастру, який буде вести Держкомзем”, - зазначила Г.Герега.