Азаров доручив негайно перевірити стан Бортницької станції аерації

Прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив віце-прем’єр-міністру Олександру Вілкулу разом з київською міською владою негайно вивчити стан справ на об’єктах Бортницької станції аерації та перевірити їх технічний стан.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

“Враховуючи повідомлення про ризики розмиву під час весняного водопілля дамби на станції аерації, яка знаходиться у безпосередньому сусідстві зі столицею, М.Азаров доручив перевірити реальний технічний стан споруд і запропонувати заходи з усунення ризиків”, - йдеться у повідомленні.

У прес-службі підкреслюють, що раніше прем’єр-міністр відзначав, що застарілі очисні споруди у Бортничах – “це занедбана проблема, яку зобов’язана вирішити київська міська влада”.

Уряд готовий розглянути проект модернізації цього об’єкту або ж інше рішення та надати допомогу Києву в рамках субвенції з Державного бюджету на реалізацію функцій столиці.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році влада Києва розпочне роботи зі спорудження систем деодорації на окремих об’єктах Бортницької станції аерації, що дасть змогу зменшити викиди в атмосферу неприємних запахів, а також продовжить реконструкцію дамб мулових полів.

Бюджетом столиці на 2013 рік передбачено 1 млн грн на реконструкцію дамб мулових полів №1 та №2 БСА і 6 млн грн - на спорудження систем деодорації об’єктів другої та третьої черги споруд станції.

У жовтні минулого року М.Азаров оцінив вартість реконструкції Бортницької станції аерації в 3,5 млрд грн. «Ось Бортничі - треба нарешті цю смердючу проблему розв’язувати. Це коштує 3,5 млрд грн. Це бюджет середньої області України», - сказав М.Азаров.