Київрада не підтримала звернення до Кабміну про передачу Гостиного двору в комунальну власність

Депутати Київради не підтримали проект рішення, яким ініціювалось перед Кабінетом Міністрів України передати будівлю “Гостиного двору” на Контрактовій площі, 4 до комунальної власності територіальної громади.

Як передає кореспондент УНІАН, за запропонований проект рішення проголосували лише 56 з 71 зареєстрованого в залі депутата (при необхідному мінімумі голосів для прийняття рішення 61).

Проект рішення був підготовлений фракцією “БЮТ-Батьківщина” в Київраді з метою захисту інтересів киян. Доповідаючи з цього проекту рішення, голова фракції Тетяна Меліхова повідомила, що рішення Кабміну про виключення “Гостиного двору” з переліку об’єктів історичної спадщини, а також рішення Київради про передачу земельної ділянки під “Гостиним двором” ПАТ “Укрреставрація” для реконструкції під торговельний центр, відбулося без узгодження з киянами. При цьому мешканці столиці завжди вважали “Гостиний двір” об’єктом історичної спадщини та прикрасою Контрактової площі.

Т.Меліхова підкреслила, що нині тривають акції представників громади Києва з вимогою зберегти історичний об’єкт, і у зв’язку з цим депутати фракції підготували два проекти рішення щодо “Гостиного двору”. Тобто, крім звернення до Кабміну з ініціативою передати “Гостиний двір” в комунальну власність, напрацьовано проект рішення про скасування попереднього рішення Київради від 20 вересня 2012 року про передачу земельної ділянки на Контрактовій площі, 4 в оренду “Укрреставрації” для здійснення робіт з реконструкції “Гостиного двору”, що передбачає його перебудову в торговельний центр. Останній проект рішення фракція намагалася внести в сьогоднішній порядок денний, але оскільки він не пройшов регламентну процедуру підготовки до розгляду у сесійній залі, депутати відмовились його сьогодні включити в порядок денний.

Т.Меліхова звернулась до секретаря Київради Галини Гереги з проханням дати доручення підготувати цей проект рішення на наступне засідання сесії. Вона також запропонувала провести поіменне голосування щодо проекту, який передбачає звернення до Кабміну. Результати поіменного голосування найближчим часом мають з’явитись на сайті Київради. Під час обговорення проекту було надано слово представникам громади Києва, які звернулись до депутатського корпусу з проханням скасувати землевідведення. Вони також нагадали, що протистояння киян і забудовника на території “Гостиного двору” триває вже 9 місяців, і 7 місяців справа розглядається різними судами. Загалом, за даними представників громади, в окружному адміністративному суді ведеться до 40 справ щодо “Гостиного двору”.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня ц.р. голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов заявив, що Гостиний двір і ще 30 будинків історичного Подолу отримали правовий статус комплексу пам'яток містобудування місцевого значення. Він послався на відповідний наказ Міністерства культури, виданий 21 грудня 2012 року у відповідь на клопотання КМДА. За його словами, тепер об'єкт буде не реконструйований, а відреставрований. О.Попов ініціює проведення широких громадських слухань з питань проекту реставрації і наполягає на участі в цих слуханнях професійних експертів, народних і міських депутатів, громадських і культурних діячів і організацій столиці.

Гостиний двір - торговий комплекс на Контрактовій площі у Києві, побудований у 1809 році.