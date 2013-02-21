Легалізацію самобудів можуть продовжити до 2015 року

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України планує продовжити «будівельну амністію», що передбачає спрощення системи введення в експлуатацію самовільно побудованих індивідуальних житлових будинків і об'єктів I-II категорій складності, до 2015 року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, дію «будівельної амністії» вже продовжено на поточний рік.

За даними міністерства, у 2012 році 48 тис. 207 самовільно споруджених об'єктів були введені в експлуатацію в Україні.

Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул відзначив, що введення з березня 2011 року спрощеної містобудівної дозвільної системи сприяло майже 2,5-разовому зростанню кількості об'єктів будівництва порівняно з 2010 роком, коли діяла стара система.

«Тенденція зростання будівництва зберігається і цього року. У січні 2013 року розпочато будівництво 6 280 об'єктів, що на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року», - сказав О.Вілкул.

За даними Державної архітектурно-будівельної інспекції, у 2012 році в Україні розпочато будівництво 109 427 об'єктів, з яких 48 780 - за дозволом, 59 534 - за декларативним принципом і лише 1 113 - за дозволами на початок будівництва об'єктів вищих (4-ї і 5-ї) категорій складності.

В Україні у 2012 році було введено в експлуатацію 112 856 об'єктів (зокрема 63 743 - за декларативним принципом, 906 об'єктів IV-V категорій складності), що удвічі більше, ніж у 2011 році (введено в експлуатацію 52 231 об'єкт, з яких 34 377 за декларативним принципом і 739 об'єктів IV-V категорій складності).

Довідка УНІАН. Спрощену систему реєстрації самобудів було введено кілька років тому. Головним нововведенням було значне скорочення кількості документів і довідок, які необхідно було одержати заявникам.