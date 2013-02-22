Янукович пояснив причини проблем із забезпеченням військовослужбовців житлом

Президент Віктор Янукович пояснює проблеми з будівництвом житла для військовослужбовців складнощами з реалізацією надлишкового майна, що перебуває у віданні Міністерства оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ході спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється у прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів.

Відповідаючи на питання про матеріальне забезпечення військовослужбовців, зокрема, військових льотчиків, В.Янукович нагадав, що минулого року грошове забезпечення лютчиків було підвищено удвічі.

«Я переконаний, що цього недостатньо, треба ще піднімати, вам (льотчикам – УНІАН), морякам, ВДВ і спецпідрозділам», – сказав В.Янукович.

За його словами, одним з найболючіших питань залишається забезпечення військовослужбовців житлом.

Президент зазначив, що на сьогодні виникли складнощі з реалізацією надлишкового майна Міноборони, з виручки від продажу якого формується фонд для будівництва житла для військових.

«Чому так сталося – ми зараз розбираємось», – додав В.Янукович.