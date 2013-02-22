Янукович обіцяє встановити гарантії на отримання житла дітьми-сиротами

Президент України Віктор Янукович обіцяє встановити гарантії держави із забезпечення права дітей-сиріт на отримання житла після досягнення ними 18-річного віку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ході спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється у прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів.

За словами Президента, на сьогодні в Україні зменшилась кількість дітей-сиріт, які виховуються у державних закладах, і навпаки збільшилась кількість дітей у будинках-інтернатах сімейного типу.

В.Янукович пообіцяв, що найближчим часом буде ухвалена програма соціального забезпечення дітей-сиріт. За його словами, документом буде передбачено ведення обліку всіх дітей-сиріт, і після досягнення 18 років вони матимуть право на отримання власного житла.

Президент додав, що за необхідності з цього питання буде ухвалено відповідний закон.